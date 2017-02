Verrassende naam op de affiche van de komende editie van Tomorrowland: Oscar and the Wolf, de band rond de Dilbeekse frontman Max Colombie.

De organisatie van Tomorrowland loste gisteren een nieuwe rits namen voor het dj-festival dat in juli plaatsvindt. Buitenbeentje is ongetwijfeld Oscar and the Wolf, de groep van Dilbekenaar Max Colombie. Zij zullen dus een plek krijgen tussen al het dj-geweld. De band belooft alvast een spetterende liveshow op Tomorrowland.