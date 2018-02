Parket Halle-Vilvoorde vraagt tot 7 jaar cel in frituuroorlog

Frituur Den Box in Walfergem bij Asse brandde op 10 december 2015 helemaal uit. Al snel bleek dat de brand was aangestoken. De twee brandstichters konden onmiddellijk worden opgepakt, want ze raakten zwaargewond bij de feiten. Ze hadden liters benzine in de frituur gegoten en de brand met lucifer aangestoken. Eén van hen is de neef van een naburige frituuruitbater, die volgens het parket van Halle-Vilvoorde de opdracht gaf voor de brandstichting omdat zijn frituur niet goed meer draaide door de concurrentie.

De zaak rond de veelbesproken frituuroorlog kwam vorig jaar al voor de correctionele rechtbank, maar bij het opmaken van het vonnis bleek dat niet één, maar drie rechters zich over de zaak moesten buigen gezien de zwaarwichtigheid van de feiten. Het hele proces moest daarom vandaag worden overgedaan. De openbare aanklager eist 4 en 5 jaar cel met uitstel voor de brandstichters - die de feiten bekend hebben - en 7 jaar cel voor de vermoedelijke opdrachtgever. Dat zijn dezelfde straffen als die het parket in juni 2017 vroeg.