Pelgrimstochten om jongeren op zoek te laten gaan naar zin in leven

Quid Nunc Viator. Vrij vertaald: "En wat nu Pelgrim/reiziger?". Zo heet de nieuwe vzw die Pater Karel Stautemas van de Norbertijnenabdij in Grimbergen met een tiental vrijwilligers heeft opgericht. De vzw organiseert pelgrimstochten en bezinningen voor jongeren van 16 tot 30 jaar met een professionele omkadering die ondersteund wordt vanuit de Abdij van Grimbergen.

"Het initiatief is in feite gegroeid vanuit Merchtem," zegt Pater Karel. "Toen ik er tot vorig jaar nog priester was, organiseerde ik vanuit de parochie pelgrimstochten. Eerst ging een handvol jongeren, mee, bij de vierde pelgrimstocht naar Normandië waren dat er al 24. Ik gaf vorig jaar de fakkel in Merchtem door, maar wou het initiatief niet verloren laten gaan en richtte dus deze vzw op.”



Kennismakingsweekend

"De eerste activiteit is een soort kennismakingsweekend van 2 tot en met 5 april," pikt Bart Van Humbeeck van de vzw uit Grimbergen in. "Ik ben zelf groepsleider bij de scouts geweest en heb goeie herinneringen aan het werk dat pater Karel daar toen deed. We richten ons op jongeren vanuit een Christelijk oogpunt, maar ook jongeren met een andere overtuiging zijn welkom. Het weekend in april bestaat uit een tentenkamp van waaruit we een bezinningstocht organiseren, de vierde wereld in Brussel ontdekken en de abdij zelf. We gaan vooral babbelen en stilstaan bij onderwerpen die jongeren bezig houden."



Sociale media

Pater Karel: "Je zou verschieten hoeveel nood er is aan zo'n initiatief. Door Facebook en andere sociale media hebben jongeren meer dan ooit nood aan zingeving in hun leven. Na een pelgrimstocht vertelde één van de jongeren me dat hij niet kon geloven dat hij zonder Facebook kon leven. Zo diep zit het dus. Jongeren zijn vandaag veel meer omgeven door prikkels dan vroeger en staan niet meer stil bij zichzelf. Ze zijn dan ook op zoek naar een alternatieve vakantie. Onze jongerenwerking wil dit aanbieden." Pater Karel maakt er ook een erezaak van om in zijn witte abijt alle tochten mee te stappen. Karel: "De jongeren vragen dat zelf. Het geeft rust en erkenning naar een zoektocht naar de zin van hun/het leven."

Meer info over de werking: www.quidnuncviator.be