Vanaf maandag 19 februari gaat de politie flitscontroles houden in Halle en de wijk Sint-Rochus. De nieuwe verkeersinrichting in Halle vroeg de nodige aanpassingstijd en tot nog toe werd niet opgetreden. Maar voortaan is het dus wel opletten geblazen voor wie zich niet aan de maximumsnelheid houdt.

Politie Halle kondigt flitscontroles in zone 30 aan

In de wijk SInt-Rochus in Halle werden tijdens de voorbije maanden straten heringericht. Sommige straten werden éénrichtingsverkeer. Kortom, een hele reeks nieuwe maatregelen die zowel van de bewoners als van de toevallige passanten de nodige aanpassingstijd vroeg. Maar nu is die aanpassingstijd voorbij en zal effectief worden gecontroleerd.

Dat is niet onbelangrijk omdat de hele wijk Sint-Rochus een zone 30 werd, met uitzondering van een deel van de Nijvelsesteenweg en van de Welkomstlaan. In het centrum van Halle gold vroeger al een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur.

Tot nog toe ondernam de politie enkel preventieve acties, maar dat gaat veranderen. Vanaf maandag 19 februari worden er ook repressieve flitscontroles uitgevoerd. U bent gewaarschuwd.