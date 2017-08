Politie Zaventem wil snelheidsboetes versturen met kindertekeningen

De politie van Zaventem is van plan om met elke snelheidsboete ook een kindertekening mee te versturen. De politie roept jongeren van 0 tot 17 jaar op om tekeningen te maken die snelheidsovertreders tot een voorzichtiger en minder snel rijgedrag kunnen aanzetten...

Een flitsende tekening voor een tragere voet. Het idee komt van de politie van Zaventem. Die zoekt jongeren van 0 tot en met 17 jaar die door middel van een tekening volwassen chauffeurs op de weg in hun jeugdig enthousiasme willen afremmen. Het is de bedoeling dat de politie van Zaventem met elke snelheidsboete ook een kindertekening meestuurt. Die moet overtreders er attent op maken dat het in het verkeer niet alleen om snelheid draait.

De politie van Zaventem verwacht de (originele) kindertekeningen tegen uiterlijk 10 september te ontvangen. De beste 3 tekeningen worden alvast bij de snelheidsboetes gevoegd. En de allerbeste tekening wordt tijdens de opendeurdag van 24 september nog eens extra in de bloemetjes gezet.

Meer info bij de Lokale Politie van Zaventem, Hoogstraat 20 in Zaventem.