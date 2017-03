Praat mee over mobiliteit of immobiliteit in de Vlaamse Rand

De mobiliteit, of beter het gebrek eraan, wordt een steeds groter probleem in de Vlaamse Rand. Mensen geraken niet meer op hun werk vanuit de Rand naar Brussel. Zelfs kinderen naar hobby's brengen wordt een probleem. Dit moet anders, maar hoe? Zondag kan u daar zelf mee over debatteren tijdens een aperitiefgesprek in het Cutuurcentrum van Strombeek-Bever.

Het aperitiefgesprek ''Mobiliteit of immobiliteit in de Vlaamse Rand in de toekomst' is een initiatief van O2, Zuurstof voor Grimbergen. Die organisatie wil mogelijkheden aanreiken en het gesprek aangaan met iedereen die bekommerd is om de mobiliteitsknoop in de Rand. Aan het gesprek zullen onder andere mobiliteitsexpert Kris Peeters, Tim Casiers van BRAL en Dirk Bauweleers, nationaal voorzitter van de Fietsersbond deelnemen. Jo Buelens is de moderator van dienst.

Het debat begint om 10u30 in het cc Strombeek.