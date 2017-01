Protest over nieuwe straatnaam in Vlezenbeek

De bewoners van de Domstraat in Vlezenbeek zijn niet te spreken over de verandering van hun straatnaam. Het gemeentebestuur wou een deel van de straat de naam 'Kutsemveld' geven. Maar omdat te veel inwoners aanstoot nemen aan de eerste drie letters van die naam, gaat de gemeente nu op zoek naar een alternatief.

Ongeveer 800 inwoners van Sint-Pieters-Leeuw krijgen binnenkort een nieuw adres. De grootste verandering is er voor de wijk Impeleer, waar de 18 zijstraatjes elk een straatnaam krijgen die verwijst naar een kruid. Ook een deel van de Domstraat in Vlezenbeek krijgt een andere naam. In de gemeenteraad werd de straatnaamwijziging voor de nummers 1 tot 19A in Kutsemveld al goedgekeurd.

Gisteravond was er een infomoment voor de bewoners. 150 mensen waren aanwezig. Ze uitten hun bezorgdheid over de rompslomp die met zo'n naamwijziging gepaard gaat, maar toonden ook wel begrip. de verandering komt er mee op advies van de politie en de brandweer. Allen voor de naam 'Kutsemveld' bleek hoegenaamd geen enthousiasme onder de inwoners, integendeel. Omdat zoveel mensen aanstoot namen aan de eerste drie letters van die straatnaam, beloofde de gemeente om op zoek te gaan naar een beter alternatief.