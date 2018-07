Raymond schittert op Zaventemse 11 juli-viering

In Zaventem is het stilaan een traditie geworden: een groots muziekfestival dat in het teken staat van de Vlaamse feestdag. Wegens de vernieuwing van het Zeenpark in Zaventem vond het feest dit jaar plaats in Sterrebeek. Hoofdact was Raymond van het Groenwoud. Raymond kreeg in januari de MIA Lifetime Achievement Award, de kroon op een veertigjarige, indrukwekkende carrière. “Mijn geluk is gewoon dat ik niet geschikt ben voor andere dingen en gelukkig ben ik net geschikt genoeg voor dit ding. Want het feit dat ik er gemakkelijk mee overleef wil zeggen dat er genoeg respons is en dat stemt me gelukkig of minstens tevreden”, grapte Raymond.

