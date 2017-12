Regiogenoten organiseren quiz met 3700 deelnemers

Dit weekend hebben de quizploeg Buitenland en een Liedekerks eventbedrijf een poging gedaan om het wereldrecord quizzen te breken in het kader van de Warmste Week van Studio Brussel. Het record sneuvelde jammer genoeg niet in de Gentse Flanders Expo, maar er kwamen wel maar eventjes 3700 quizzers opdagen.

De organisatie van het evenement was in handen van een Liedekerks bedrijf en de quizploeg Buitenland, met daarin een aantal leden uit Roosdaal en Liedekerke. “In het kader van de Warmste Week van Studio Brussel wilden we een gooi doen naar het wereldrecord quizzen”, vertelt Kristof Cooreman uit Roosdaal, een van de organisatoren. “We steunden daarbij 3 goede doelen, die allen te maken hebben met het verbeteren van de leefomstandigheden van kinderen die het niet getroffen hebben. In de marge van deze aanval wilden we tijdens de pauzes nog 2 ludiekere aanvallen: dat van grootste aantal mensen met een fluo hesje en dat van grootste aantal mensen dat tegelijk een blikje opent.” Aan de Grootste Quiz ter Wereld in de Gentse Flanders Expo namen uiteindelijk 3723 mensen deel. Daarmee sneuvelde het wereldrecord van 4903 quizzers helaas niet. Maar niet getreurd: de andere twee records werden wel verbeterd!