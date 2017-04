RINGtv-presentator Kris loopt opnieuw 20 km door Brussel voor Warre

Warre is nu 12 jaar. Toen hij 7 was, werd bij hem een agressieve hersentumor ontdekt. Die werd operatief verwijderd, maar er is veel zogenaamde restschade met heel wat lichamelijke ongemakken als gevolg. Los daarvan lijdt Warre aan een auto-immuunziekte waardoor hij niets kan eten of drinken. Doet hij dat toch, dan heeft hij last van acute en extreme buikloop. Daarom krijgt Warre zijn voeding toegediend via een infuus. Dokters zoeken naar de juiste medicatie om de ziekte te bestrijden, maar die vinden ze voorlopig niet. Eind vorig jaar belandde Warre trouwens opnieuw op intensieve zorgen door een bacteriële infectie.

Na 5 maanden is Warre opnieuw thuis maar voor de verzorging heeft zijn mama noodgedwongen haar job opgegeven. En dat terwijl de medicatie van Warre handenvol geld kost, maandelijks 2000 euro, waar verre van alles terugbetaald wordt.

Kris Vander Gracht leerde Warre kennen in 2014 toen hij over de jongen voor RINGtv een reportage maakte over een tractorrit die Make-a-Wish toen voor Warre geregeld had. Om de familie financieel een duwtje in de rug te geven, laat de presentator zich opnieuw sponsoren voor zijn 20 km door Brussel. Die prestatie leverde vorig jaar zo’n 4.400 euro op.

Wie een duit in Warres zakje wil doen kan dat op rekeningnummer BE 54 3770 7462 8197 (op naam van Vander Gracht – De Roeck). Wie nog vragen heeft kan Kris contacteren via kris.vandergracht@gmail.com of via Facebook.