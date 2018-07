Ruim 22 miljoen euro voor sportinfrastructuur

Volgens minister Muyters zijn de vernieuwing en de uitbouw van de sportinfrastructuur in Vlaanderen broodnodig. "Onze sporthallen, sportterreinen en zwembaden waren enorm verouderd en er waren grote tekorten. In de eerste jaren kwamen de meest acute problemen zoals zwembaden aan bod, nu is de lijst uitgebreid. Er waren in totaal 60 aanvragen, waarvan er nu 47 zijn goedgekeurd."

Bij de goedgekeurde projecten zijn er 4 uit de regio Halle-Vilvoorde. Atletiekpark Den Heurck Overijse krijgt een bedrag van 435.576 euro voor de uitbreiding van de atletiekpiste en de realisatie van een innovatief atletiekpark met een sprinthelling, een powerhill, een outdoor powerzone, een SmartTrack-systeem voor gedetailleerde tijdsopname en een aparte opwarmingszone.

In Vilvoorde is er een bedrag van 244.998 euro voor atletiekpiste Drie Fonteinen, waar de atletiekpiste helemaal wordt vernieuwd en uitgebreid naar 8 banen. Ook de standen voor ver-, hoog- en polstokspringen worden vernieuwd.

De Merode Hockey Club in Grimbergen kan rekenen op een subsidie van 152.377 euro voor de aanleg van een water-kunstgrasveld specifiek voor hockey. Hierdoor krijgt Merode na 3 jaar huren op diverse locaties voor trainingen en wedstrijden een vaste stek. Het veld zal aanvullend ook worden gebruikt voor voetbal en andere buitensporten.

In Hoeilaart tenslotte wordt een bedrag van 909.139 euro vrijgemaakt voor de renovatie van de sporthal Molenvijver en uitbreiding van de tennishal. Het gaat om de site aan de Koldamstraat. De sporthal zal worden uitgebreid met een vechtsportzaal met 2 tatami's. De grote zaal wordt ook 5 meter uitgebreid en de vloer wordt vervangen door een hockeybestendige vloer. In het gebouw komen ook 2 danszalen en 3 polyvalente ruimtes voor dans, aerobic, yoga...of vechtsporten zonder tatami.