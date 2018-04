Segers&Balcaen uit Liedekerke gastheer voor netwerkmoment Voka

Segers&Balcaen, een familiebedrijf gespecialiseerd in verpakkingsmateriaal uit Liedekerke, was vandaag gastheer voor 50 familiebedrijven uit Vlaams-Brabant. Die verzamelden in Liedekerke voor een netwerkmoment rond innovatie, een initiatief van Voka.

Segers&Balcaen is al sinds de jaren '50 een familiebedrijf gespecialiseerd in verpakkingsmateriaal voor de voedings- en de niet-voedingssector. Het is vandaag zelfs de marktleider in zijn sector. Bij Segers&Balcaen werd na een generatiewissel succesvol ingezet op innovatie en duurzaamheid.

Segers&Balcaen was gastheer voor zo'n 50 familiebedrijven uit Vlaams-Brabant. Die verzamelden in Liedekerke op uitnodiging van Voka voor een netwerkmoment rond innovatie, duurzaamheid en generatiewissels.

Voor de deelnemenden bedrijven was het een boeiende en leerrijke dag, zo getuigen de vele positieve reacties achteraf.