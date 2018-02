In Meise is de restauratie van de Sint-Martinuskerk eindelijk helemaal afgerond. Het laatste puntje op de i werd vorige week gezet met de plaatsing van nieuwe glasramen. RINGtv liep vandaag langs bij dit mooie stukje erfgoed…

Sint-Martinuskerk in Meise in volle glorie na voltooiing restauratie

Twintig jaar geleden moest de eeuwenoude Sint-Martinuskerk van Meise de deuren sluiten wegens instortingsgevaar. Dat was het begin van een lange lijdensweg waar nu een einde aan gekomen is. De eerste opdracht was het gebouw te stabiliseren zodat het niet helemaal zou instorten. Ettelijke jaren en een faillissement van een aannemer later konden de oude glasramen die nog bruikbaar waren, gerestaureerd worden en had de kerkraad voldoende fondsen ingezameld om nieuwe glasramen voor de zijgevels te laten maken.

De bijzondere mix van zestiende-eeuwse architectuur en hedendaagse glaskunst kan u vanavond bewonderen in ons nieuws…