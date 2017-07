Sint-Rochuswijk in Halle ontsnapt nipt aan drama : 100 % ontploffingsgevaar

Dankzij een alerte melding aan de hulpdiensten is de Sint-Rochusstraat in Halle gisteren nipt ontsnapt aan een gasontploffing. "Metingen wezen uit dat er 100 % ontploffingsgevaar was", aldus de brandweer.

Bewoners van de Sint-Rochusstraat belden gisteren namiddag de hulpdiensten nadat ze, letterlijk, onraad roken. Metingen van de brandweer wezen snel uit dat er inderdaad iets niet pluis was. Er werden hoge gaswaarden vastgesteld in verschillende woningen. Vier huizen werden meteen ontruimd.

Geur

"Blijkbaar hadden verschillende bewoners van de straat afgelopen week al een verdachte geur opmerkt, maar tot vandaag belde niemand de hulpdiensten", aldus Gustaaf Cools van de brandweer. "Er moet al een tijdje een lek zijn geweest in een leiding in het voetpad, het gas verspreidde zich vervolgens via de grond naar de kelders van de woningen."

Lichtschakelaar

"In één van de kelders wezen de metingen zelfs uit dat er 100 % ontploffingsgevaar was," zegt Cools. "Hier had de kleinste vonk, bijvoorbeeld van een lichtschakelaar voor een ontploffing kunnen zorgen. Sint-Rochus is aan een drama ontsnapt."

De brandweer verluchtte de ruimtes waardoor het gevaar week. Intussen kwam de gasmaatschappij ter plaatse om het lek op te sporen.