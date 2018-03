Slechts een kwart van alle Dilbekenaren vindt fietsen in gemeente veilig

Slechts 25 % van alle Dilbekenaren zegt dat fietsen in de gemeente veilig is. Dat blijkt uit de gemeentemonitor, een grote bevraging van de Vlaamse overheid. Daarmee scoort Dilbeek het slechtst van alle Vlaamse gemeenten.

De opvallend slechte score in Dilbeek wordt verklaard door het feit dat veel van de bestaande fietspaden in slechte staat zijn. Maar op heel wat plaatsen zijn zelfs gewoon geen fietspaden. UIt de cijfers blijkt verder nog dat in heel Vlaanderen slechts 1 op de 3 respondenten het veilig acht om de kinderen alleen met de fiets op pad te sturen. In Dilbeek ligt dat cijfer ook opvallend lager. Daar ziet slechts 16 % van de Dilbekenaren de kinderen met een gerust gemoed per fiets vertrekken.

Het huidige gemeentebestuur wijst met een beschuldigende vinger naar de vorige bestuursploeg en zegt dat er momenteel een inhaalbewewing aan de gang is.