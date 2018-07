Spectaculaire daling van het aantal inbraken

Het aantal inbraken in het Pajottenland is het voorbije jaar spectaculair gedaald. Het gaat om een gemiddelde daling van 42 %, dat is gevoelig beter dan het Vlaamse gemiddelde en dat van Halle-Vilvoorde (22 %).

De grootste daling van het aantal inbraken viel te noteren in Galmaarden, waar er een daling was van maar liefst 60 % (van 40 naar 16 feiten). In Pepingen was er een daling van 54 % en in Herne was dat 50 %. Verder in het rijtje volgen Bever (-42%), Lennik (-40%) en Gooik (-36%). Al die gemeenten doen het veel beter dan het gemiddelde in Halle-Vilvoorde (-22 %).

Volgens korpschef Marc Hellinckx in Het Laatste Nieuws zijn de goede cijfers een gevolg van verschillende factoren. Hellinckx verwijst daarbij onder andere naar de inzet van slimme camera's. Op dat vlak is de regio al goed voorzien, alleen pleit de korpschef nog voor extra camera's in de regio Herne, Bever en Galmaarden. Verder werpt ook het advies aan burgers om hun woning beter te beveiligen zijn vruchten af. En tot slot draagt ook de inzet van extra politieploegen bij tot de positieve cijfers.