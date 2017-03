Staking bij Delhaize Melsbroek

In Melsbroek wordt actie gevoerd in het Delhaize-filiaal op Brucargo.

Het personeel in Melsbroek staakt omdat het contract van een van de personeelsleden niet werd verlengd. Nochtans was vorige week tijdens een verzoeningsvergadering afgesproken dat personeelsleden zonder doorgroeipotentieel, toch een vast contract krijgen. “Hier in de vestiging werd nu de samenwerking beëindigd van iemand van de Deli-bakkerij die al 2 contracten van 6 maanden had afgewerkt. De directie zegt dat ze iemand willen aannemen die misschien beter is dan de huidige persoon”, zegt William T'Sas van de socialistische vakbond.

Volgens de vakbond wil de directie alleen praten als de winkel opengaat, maar daar gaat de vakbond niet op in. Mogelijk wordt er morgen ook actie gevoerd in andere winkels.