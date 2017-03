Steenokkerzeel breidt parkeerverbod voor vrachtwagens langs Haachtsesteenweg uit

“Onze inwoners hebben terechte klachten over een beperkte zichtbaarheid bij het verlaten van hun uitrit. Zware vrachtwagens parkeren langdurig op de parkeerstroken en hierdoor ontstaat een levensgevaarlijke verkeerssituatie”, zegt schepen van Mobiliteit, Wim Mombaerts. “Bijgevolg heeft het gemeentebestuur beslist om de parkeerplaatsen in de toekomst enkel nog voor te behouden voor personenwagens en motorfietsen. Op die manier is de verkeersveiligheid opnieuw gegarandeerd.”

Het parkeerbeleid is in eerste instantie een gemeentelijke bevoegdheid. Ook op de gewestwegen. Van zodra het Vlaams Huis voor Verkeersveiligheid de plannen goedkeurt, gaat de gemeente in overleg met het district Vilvoorde de signalisatie plaatsen. Vorig jaar werd op diezelfde N21 ook een parkeerverbod opgelegd ter hoogte van de voetbalvelden in Melsbroek.