Strombeek-Bever krijgt een ingrijpende facelift

De Grimbergse deelgemeente Strombeek-Bever krijgt een grondige facelift. Dat is het gevolg van het zogenaamde Masterplan dat het gemeentebestuur voor Strombeek uittekende, een plan dat al sinds 2012 in werking is. Het is de bedoeling om de deelgemeente weer een heel stuk aantrekkelijker te maken en de troeven maximaal uit te spelen.

De gemeente Strombeek-Bever wachten de komende maanden ingrijpende wegen- en infrastructuurwerken. Eerst wordt het Sint-Amandsplein in Grimbergen aangepakt, in een latere fase volgt dan het Gemeenteplein, waar de grootste aanpassingen zullen gebeuren. Het plein moet aantrekkelijker en overzichtelijker worden. De werken zullen in 3 fases verlopen en het Gemeenteplein komt in fase 3 aan bod.

Het masterplan omvat niet alleen werken aan het Gemeenteplein. Ook de gemeentelijke basisschool 't Villegastje dat in de buurt gelegen is, wordt uitgebreid. Op de hoek van de Wemmelsesteenweg met de Victor Soensstraat komt er een gloednieuw gebouw waar onder andere de bibliotheek, het ocmw en nog een paar andere diensten zouden worden in ondergebracht.