Subsidies voor restauratie oude drukkerij Sacré

Cultuurschepen David De Valck (Open Vld) is verheugd over de plannen: "Het gebouw, een rijwoning in het centrum, is beschermd sinds 2009. Eindelijk is ook het hele dossier rond de restauratie met de daarbij horende subsidies bij Erfgoed Vlaanderen rond. Eigenaar Maurits Sacré, wiens gelijknamige grootvader tussen de twee wereldoorlogen de drukkerij uitbaatte en tevens heel wat historisch werk over Merchtem schreef, kan nu aan de restauratie beginnen. Zijn passie is om het werk van zijn beroemde voorvader te redden en in de belangstelling te plaatsen. Merchtem zal er binnen enkele jaren vlakbij het August De Boeckmuseum een mooie toegankelijke historische site bij hebben. De drukkerij functioneert nog, maar er is restauratie nodig." In de film Daems werd in 1992 de drukpers van Sacré voor een scène gebruikt.