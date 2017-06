Televil en UZ Brussel strijden samen tegen armoede

Kringwinkel Televil en het Universitair Ziekenhuis Brussel gaan voortaan samenwerken in de strijd tegen armoede. Tot voor kort ging het UZ zelf op zoek naar kleding voor behoeftige patiënten, maar nu stelt Televil tegen een kleine vergoeding kledingpakketten samen voor het ziekenhuis. Dat gebeurt in het sorteercentrum van Televil in Vilvoorde. Vandaag werd de eerst lading kleren afghaald.

Het UZ Brusssel heeft vaak nood aan kleding want veel patiënten die op spoed binnenkomen hebben enkel de kleding bij die ze op dat moment dragen. En dan gaat het niet alleen over daklozen of vluchtelingen. “Eigen kleding kan ook stuk gesneden worden op de spoed omwille van de medische urgentie. Maar je hebt ook een ander categorie van mensen die het ziekenhuis mogen verlaten maar enkel nachtkleding bij zich hebben. Vaak gaat het om eenzame ouderen. Maar in een nachtjapon of pyjama kan je niet het ziekenhuis verlaten”, verduidelijkt Anemarie Moens , diensthoofd patiëntenbegeleiding bij het UZ Brussel.

En dus ging het UZ Brussel aankloppen bij Televil in Vilvoorde met de vraag om kledingpakketten samen te stellen voor mensen met minder middelen. “Als Kringwinkel zijn wij in de eerste plaats een sociaal tewerkstellingsinitiatief, maar waar mogelijk nemen wij graag een stukje extra maatschappelijke verantwoordelijkheid op en een vraag als deze past daar perfect in", reageert Ingrid De Roo van Televil. De Kringwinkel vraagt daarom slechts een erg kleine vergoeding aan UZ Brussel, net genoeg om de kosten te dekken.