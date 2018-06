Supermarktketen schrapt 950 banen in de plaats van de eerder aangekondigde 1.233. Dat blijkt uit het sociaal overleg tussen de directie van de keten en de vakbonden. In onze regio verdwijnen er bij de vestigingen in Strombeek en Drogenbos 30 à 35 banen.

Het sociaal overleg bij Carrefour duurde vier maanden. Volgens het zopas bereikte akkoord is het aantal mensen dat zijn baan zal verliezen afgezwakt van 1.233 naar 950.

De jobs die in onze regio zullen verdwijnen, in de winkels van Strombeek en Drogenbos, worden geschrapt omdat er meer selfscans in de winkels komen. Carrefour wil besparen om zo meer te kunnen investeren in e-commerce, verse voeding en de Carrefour-huismerken.