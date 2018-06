Trajectcontrole E40 nog deze maand actief

De nieuwe trajectcontrole op de E40 komt over een afstand van ongeveer 7 kilometer tussen Sterrebeek en Bertem, maar dan alleen in de richting van Leuven. Het gaat om een van de drukste delen van de E40. De trajectcontrole was al eerder aangekondigd, maar wordt deze maand nog geactiveerd. De camera's zijn al geïnstalleerd, er moeten alleen nog een paar tests worden uitgevoerd. De nieuwe trajectcontrole moet het aantal ongevallen drastisch verminderen. Wie straks gemiddeld meer dan 120 per uur rijdt, mag een boete in de bus verwachten. De camera's zullen overigens niet alleen snelheidsovertreders maar ook pechstrookrijders en geseinde voertuigen detecteren dankzij nummerplaatherkenning. De trajectcontrole op de E40 richting Leuven is een primeur voor onze regio, elders in Vlaanderen zijn er intussen al 31 locaties waar de gemiddelde snelheid van de chauffeurs wordt gemeten.