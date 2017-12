Transportbedrijf Vanderhasselt en Accent organiseren succesvolle jobdag in Ternat

Bij transportfirma Vanderhasselt aan de Industrielaan in Ternat was er zaterdag een succesvolle jobdag in samenwerking met Accent. In de sector is er grote nood aan goede chauffeurs.

Transportfirma's zijn altijd op zoek naar goede chauffeurs en dat is bij de firma Vanderhasselt in Ternat niet anders. Vanderhasselt was op zoek naar een 15-tal chauffeurs en om die te vinden organiseerde het bedrijf een jobdag in samenwerking met Accent Ternat. Een succes, want veel geïnteresseerden kwamen opdagen, onder hen ook 55-plussers. Ook zij zijn welkom als chauffeur.

Transport Vanderhasselt is een familiebedrijf gesticht door Michel Vanderhasselt. Die was zelf jarenlang chauffeur, tot hij in 1979 in Meise zijn eigen firma oprichtte. Een paar jaar later verhuisde hij naar Ternat. Vandaag leidt Michel het bedrijf samen met zijn 2 zonen. Het bedrijf is actief op de binnen- en de buitenlandse markt.