Twee doden bij verkeersongevallen in Machelen en Lennik

Vannacht zijn in onze regio twee verkeersdoden gevallen. In Machelen kwam een man om bij een ongeval op de binnenring. In Lennik verloor een man het leven bij een ongeval in de Van der Steenstraat.

Op de binnenring in Machelen gebeurde rond 4u30 een dodelijk ongeval. Volgens de brandweer kwam een auto ter hoogte van het viaduct onder een wagen terecht. Twee rijstroken zijn versperd. Het ongeval is vermoedelijk te wijten aan een combinatie van onaangepaste snelheid en watergladheid, dat meldt het parket van Halle-Vilvoorde. Op het moment van het ongeval was het enorm hard aan het regenen.Bij het ongeval kwam een personenwagen onder de oplegger van een vrachtwagen terecht. “De bestuurder van de auto die onder vrachtwagen is terecht gekomen, werd gewond naar ziekenhuis overgebracht voor verder onderzoek”, zegt Sabine Lievens van het parket. “De passagier werd dood aangetroffen. Het betreft een 37-jarige man uit Brussel.”

Ook dodelijk ongeval in Lennik

In Lennik is vannacht een dode gevallen bij een verkeersongeval in de Gustaaf Van der Steenstraat. Een auto botste op een vrachtwagen. “De vrachtwagenbestuurder draaide de weg op, komende van de parking van een tegenoverliggend transportbedrijf”, zegt Sabine Lievens van het parket. “De autobestuurder kon niet meer remmen en het kwam tot de fatale aanrijding. Er werd een ademtest van de vrachtwagenbestuurder afgenomen en deze resulteerde negatief. De vrachtwagenbestuurder was wel zwaar onder de indruk en werd daarom naar ziekenhuis afgevoerd. Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de oorzaak van het ongeval te achterhalen. Zijn bevindingen: het ongeval is 50 meter voorbij een bocht gebeurd. Er is voldoende straatverlichting aanwezig op de plaats van het ongeval. Het ongeval wellicht te wijten aan onaangepaste snelheid.Het slachtoffer is een 37-jarige man uit Lennik.

Foto: archief RINGtv