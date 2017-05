Twee maanden werken in Eversestraat Zaventem en omgeving

In Sint-Stevens-Woluwe (Zaventem) zijn er vanaf 22 mei tot 7 juli werken in de Eversestraat en de omliggende straten.

Er zal naast de Eversestraat ook gewerkt worden in de Eenenboomlaan, de Tiendeschuurveld en de Lange Wagenstraat. In deze straten worden nieuwe drinkwaterleidingen aangelegd in de berm of het voetpad. Ook de huisaansluitingen worden vernieuwd.

De werken starten ter hoogte van de Eenenboomlaan en gaan tot aan de Lange Wagenstraat en nadien werkt men aan de andere kant terug naar de Eenenboomlaan. In een tweede fase wordt er gewerkt vanaf de Leuvensesteenweg tot aan de Lange Wagenstraat.

Geen omleiding

Een omleiding is niet van toepassing omdat geen enkele straat ook volledig wordt afgesloten. Wel zal er tijdens de werken een eenrichtingsverkeer worden ingevoerd.