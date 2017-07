Urbanustochten kunnen terugblikken op een geslaagde editie

De Urbanustochten vertrekken vanuit Tollembeek (Galmaarden) de woonplaats van de man die zijn naam aan de tochten gaf. Van daaruit trekken de wandelaars de natuur in en verkennen ze de mooie plekjes in Galmaarden en in buurgemeente Bever. Vanop zijn sokkel, niet ver van zaal Willem Tell in Tollembeek waar ook de startplaats van de wandeltochten ligt, kijkt Urbanus toe op de wandelactiviteit.

Wandelaars kunnen kiezen uit verschillende afstanden: 4, 6, 10, 15, 22 en 32 kilometer. Buiten het natuurschoon kunnen de deelnemers onderweg ook een aantal mooie bezienswaardigheden bewonderen zoals de Flietermolen en de Wielantmolen in Tollembeek, het standbeeld van de kaatser en de kaatssport en de mijnlamp aan het station van Tollembeek. In Bever is dat onder andere het heksenbeeld.

Vanmorgen om 11 u waren er al 2.000 wandelaars en dat was voor de organisatoren al reden genoeg om van een succes te spreken. "Ons streefdoel was om eenzelfde aantal als vorig jaar te halen, namelijk 2.500 wandelaars. Het ziet er naar uit dat we dat aantal ook dit jaar gaan bereiken."