Valentino wint prijs voor innovatief ondernemerschap tijdens Mooiste Nacht Affligem

In 2015 deelde vzw De Blauwe Pluim, de organisator van De Mooiste Nacht, voor het eerst de 'pluimen van Affligem' uit. Met die pluimen wil de vzw mensen uit Affligem en omgeving belonen die een deel van hun leven aan de vrijheid hebben gewijd. Valentino Chocolatier won de prijs voor vrij en innovatief ondernemerschap, schrijfster Emmy Geyskens won de prijs voor vrijheid van denken en de Sint-Antoniusgilde Essene kreeg de pluim voor vrijheid van vereniging.

Het publiek kon intussen genieten van optredens van Christoff, Lindsay en Willy Sommers. De opbrengst van de avond gaat naar de vzw Spina Bifida en Hydrocephalus. Dat is een zelfhulpgroep voor mensen die lijden aan Spina Bifida, dat is een aangeboren aandoening die zich kenmerkt door het niet sluiten van een of meerdere wervels. Daardoor hebben deze mensen in min of meerdere mate problemen op het vlak van beweging en gevoel. Hydrocephalus (waterhoofd) wordt dan weer veroorzaakt door een verstoorde balans tussen de productie en de absorptie van hersenvocht.