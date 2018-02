Verstoord busverkeer door staking bij De Lijn

Door een staking bij de openbare vervoersmaatschappij De Lijn is er vandaag heel wat hinder bij het busverkeer. Niet alle bussen zijn uitgereden en in de regio Grimbergen, Vilvoorde en Londerzeel rijdt zelfs geen enkele bus.

Het busverkeer van De Lijn is vandaag verstoord in het hele land. De vakbonden staken, omdat het aantal personeelsleden door een grote herstructurering zou dalen.

De hinder is vandaag vooral voelbaar in de steden. Zo rijdt in Leuven slechts een kwart van de bussen uit. Op de lijnen die Overijse bedienen, rijdt vijftig procent van de bussen.

In Asse en Haacht rijdt een kwart van de bussen uit. In Grimbergen, Vilvoorde en Londerzeel rijden voorlopig geen bussen. Hier kan in de loop van de dag verandering in komen.

Op sommige lijnen zal de hinder minder voelbaar zijn, omdat meer dan tweederde van alle bussen is uitgereden vanmorgen. Er zijn echter ook regio's waar minder dan een derde van de bussen is uitgereden.

De Lijn brengt de hele dag updates over het busverkeer op haar website.