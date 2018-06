"Vertraging voor fietssnelweg Asse door slechte communicatie"

De provincie Vlaams-Brabant is nooit betrokken geweest bij de princiepsovereenkomst die de gemeente Asse sloot met spoorwegbeheerder Infrabel om de spoorwegovergangen tussen Asse en Zellik te sluiten. Dat antwoordde het provinciebestuur op een schriftelijke vraag van N-VA-provincieraadslid Joris Van den Cruijce. Het mogelijk sluiten van de overgangen heeft te maken met de aanleg van de fietssnelweg Asse-Brussel die de provincie realiseert in samenwerking met Asse. Door de slechte communicatie zou het dossier heel wat vertraging kunnen oplopen, meent Van den Cruijce.

Het eerste deel van de F212, de fietssnelweg Asse-Brussel, is inmiddels klaar. Het loopt van aan het station van Asse tot aan de spoorwegovergang aan de Kruiskouter in het gehucht Walfergem. Op dit ogenblik wodt verder gewerkt van aan het station van Zellik richting Brussel maar daartussen moet nog een afstand overbrugd worden van ettelijke kilometers. Hoe het tracé precies zal lopen, is nog heel onduidelijk.

Volgens Van den Cruijce is het onbegrijpelijk dat de provincie niet werd betrokken in het overleg. Dat betekent dat alles op de lange baan dreigt te worden geschoven. "De NMBS heeft ondertussen ook een contract afgesloten met de gemeente waarin staat dat alle spoorwegovergangen zullen afgesloten worden. Dat wil zeggen dat er tunnels moeten worden voorzien, wat ook betekent dat het tracé van de fietsroute niet kan gehandhaafd worden", zegt Van den Cruijce.

"Als de spoorwegbrug van het Zittert wordt afgesloten bijvoorbeeld, dan zal er met een draaicirkel moeten worden gewerkt om de tunnel of brug te kunnen gebruiken. Er moeten dan ook op- en afritten voor fietsers worden voorzien."

"De N-VA is voorstander van een masterplan waarbij provincie, gemeente en NMBS de fietsroute in één keer plannen, zodat iedereen weet waar hij aan toe is", aldus Van den Cruijce.