Vilvoordse OLV-kerk heeft triptiek van Portaels terug

In de Onze-Lieve-Vrouwkerk van Vilvoorde is vanochtend de triptiek van J-F Portaels teruggehangen. Het werk van een van de befaamde Belgische schilder werd het voorbije jaar gerestaureerd.

De triptiek dateert van 1852 en is meer dan 6 meter hoog. Portaels schonk het werk aan de kerk ter verfraaiing van het nieuwe altaar. “Het centrale paneel van de triptiek toont het bezoek van Maria, zwanger van Jezus, aan haar nicht Elisabeth, op de zijpanelen staan Petrus en Johannes De Doper. Het schilderij toont duidelijk het grote talent van Portaels. Zoals wel vaker in zijn werk gebruikt hij een Bijbels thema om de figuren met de juiste oosterse kledij en in het juiste landschap af te beelden, wat voordien niet gebruikelijk was”, vertelt Vilvoords schepen van Cultuur Johan Serkeyn. “In 1918 verhuisde het van het altaar naar de huidige plaats, aan de rechterkant van het koor boven het koorgestoelte.” De restauratie van de triptiek vond plaats in de kerk zelf van mei vorig jaar tot nu. “Het vuil en de oude vernislagen van het doek werden verwijderd, zodat de oude kleurenpracht opnieuw zichtbaar is”, aldus Johan Serkeyn.