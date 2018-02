Vlaams-Brabant ruimt waterlopen in Zennebekken

De provincie Vlaams-Brabant gaat vanaf 1 maart grondige ruimingswerken uitvoeren in het Zennebekken. De werken zullen plaatsvinden in Beersel, Dilbeek, Grimbergen, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Wemmel en Zemst.

Ieder jaar tussen 1 december en 31 maart maakt de provincie werk van een grondige ruiming van de waterlopen van tweede categorie. Daarbij worden alle ongewenste materialen en voorwerpen uit de waterlopen verwijderd. Het gaat om afval, zwerfvuil, afbraakmaterialen en grove plantenresten die opstoppingen in de waterloop of overwelvingen kunnen veroorzaken.

"Op bepaalde plaatsen zijn extra inspanningen nodig", zegt bevoegd gedeputeerde Monique Swinnen. "Om de normale waterafvoer te kunnen verzekeren, moeten sommige delen van waterlopen van tweede categorie grondig geruimd worden, waarbij we opgehoopt slib laten verwijderen en afvoeren naar vergunde inrichtingen voor het behandelen en recycleren van de specie."

In het Zennebekken investeerde de provincie zo'n 385.000 euro voor de grondige ruiming van 36 waterloopvakken in 7 gemeenten. De werken gebeuren tussen 1 maart en 30 juni. In Beersel gaat het om geeelten van de Molenbeek en de Lotbeek. In Dilbeek om gedeelten van de Neerpedebeek in Sint-Gertrudis-Pede en Itterbeek. In Grimbergen gaat het om gedeelten van de Tangebeek, de Maalbeek en de Oude Arm Maalbeek, de Kelkebeek, de Bruinborrebeek en de Aabeek.

In Sint-Genesius-Rode gaat het om een grondige slibruiming van de zandvang van de Molenbeek langsheen de Stationsstraat. In Sint-Pieters-Leeuw is het de Lotbeek en in Wemmel de Maalbeek. In Zemst tenslotte gaat het om gedeelten van de Leibeek en de Aabeek.