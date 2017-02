Vlaanderen investeert in snel- en waterwegen

De spade moet in de grond. Tot 2019 investeert Vlaanderen 2,7 miljard euro in haar wegennet. In onze regio zijn drie grote werven aan autosnelwegen gepland. Deze zomer start het onderhoud aan de Brusselse ring tussen de Vierarmentunnel en Sint-Stevens-Woluwe. Maar de grootste werf wordt knooppunt van de E19 en de Brusselse ring in Vilvoorde.

Ook de herinrichting van de Woluwelaan, werken aan verschillende gewestwegen en de aanleg van het ecoduct in Hoeilaart staant op de planning. Daarnaast investeert Vlaanderen 2,2 miljard euro in de waterwegen. Meer dan 200 miljoen euro is voor het kanaal Brussel-Charleroi, dat verbreed wordt en nieuwe sluizen krijgt. De waterwegen moeten vooral voor bedrijven interessanter worden.

"80% van de ondernemingen in Vlaanderen bevindt zich op minder dan 10 kilometer van een waterweg. Daar is een boulevard aan ruimte. We slagen er ook in om de vervoerskost naar beneden te halen, waardoor het steeds concurrentiëler wordt. En om je een idee te geven: één binnenschip staat gelijk aan 200 vrachtwagens. Vrachtwagens die we van de weg kunnen halen met maar één schip," verduidelijkt Weyts zijn beleidskeuze.