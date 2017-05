VOKA waarschuwt: mobiliteitsknoop nekt economie in Vlaams-Brabant

VOKA Vlaams-Brabant reageert op het negatieve advies voor Uplace van de auditeur van de Raad van State. Centraal in dat negatieve advies is de mobiliteitsknoop in de Noordrand. En dat is een zoveelste bewijs dat de verkeersproblemen op en rond de Brusselse Ring onze economie en welvaart doodknijpen, waarschuwt ondernemersorganisatie VOKA Vlaams-Brabant. Ze roept de Vlaamse en federale regering nog maar eens op om eindelijk werk te maken van oplossingen.

“De mobiliteit is een enorm knelpunt in onze regio. Bedrijven trekken weg uit Brussel, maar ook uit de Vlaamse Rand. Bedrijven die zich eerst vanuit Brussel naar de Vlaamse rand verhuisden, ook die trekken weg. We merken dat dit één van de voorbeelden is waaruit heel hard blijkt dat de mobiliteit de economie schaadt in onze regio ,” zegt woordvoerder van VOKA Vlaam-Brabant Kasper Demol.

En dus wil VOKA een intendant aanstellen voor de Brusselse Ring. “We zien dat het de zaken vlot kan doen vooruitgaan in Antwerpen. Hier in Vlaams-Brabant blijven we maar trekken en sleuren aan mobiliteitsoplossingen, maar die komen veel te traag op gang.”

Straks een verslag in ons nieuws.