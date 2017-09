Volkssterrenwacht Mira Grimbergen viert 50ste verjaardag

Het is feest bij Volkssterrenwacht Mira in Grimbergen. Daar mogen ze vandaag 50 kaarsjes uitblazen. Echt gevierd wordt er in het weekend van 30 september en 1 oktober, met onder andere een academische zitting, een sterrenkijkhappening en de opening van een nieuwe tentoonstelling.

Wanneer Mira op 19 september 1967 in Grimbergen plechtig de deuren opent, is het de eerste Volkssterrenwacht van België. Volgens Philippe Mollet was het geen toeval dat er net op dat moment een Volkssterrenwacht kwam.

"Het was volop de periode van de race naar de maan, de interesse voor ruimtevaart en sterrenkunde was groter dan ooit tevoren. De omstandigheden waren dus rijp om ook in België te starten met een Volkssterrenwacht, naar het voorbeeld van Duitsland en Nederland. Onder impuls van de immens populaire weerman Armand Pien besloot pater Pieraerts van de plaatselijke abdij om op eigen houtje een verdieping bij te bouwen bovcenop het in aanbouw zijnde culturele centrum. De basis van de Volkssterrenwacht was gelegd", aldus Philippe Mollet.

De aanvankelijke doelstellingen zijn volgens Mollet nog steeds actueel: het grote publiek laten kennismaken met de wonderen van de sterrenkunde, ruimtevaart en weerkunden en zeker ook de jeugd motiveren richting techniek en wetenschappen. "In de loop der jaren is er technisch wel veel veranderd, met onder andere een groter gebouw, vele extra telescopen, verscheidene didactische hulpmiddelen... Binnenin kwamen er onder andere ruimere tentoonstellings- en multimediazalen, tal van experimenten en maquettes en interactieve beeldschermen alom."

En Mira werkt volop aan de toekomst: volgende maand wordt de kleinste van de 2 telescoopkoepels vervangen door een ruimer en moderner exemplaar die dan in het voorjaar voorzien wordt van een veel krachtiger telescoop. Volgende week gaat bij Mira een nieuwe tentoonstelling open over de zoektocht naar buitenaards leven.

50 jaar Mira wordt gevierd op 30 september met een academische zitting. Die dag staan ook de sterrenkijkhappening en de opening van de nieuwe tentoonstelling op het programma. Op zondag 1 oktober is er dan de happening '50 Jaar Volkssterrenwacht Mira'.

Meer info op www.mira.be en vanavond in het nieuws op RINGtv.