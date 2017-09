Voorlopig geen belangenconflict tegen hervorming civiele bescherming

Door de hervorming van de civiele bescherming verdwijnen 4 van de 6 kazernes. Enkel de kazernes van Crisnée en Brasschaat blijven over. Het verdwijnen van de post in Liedekerke is volgens de Brusselse regering zeer nefast voor het gewest. Want het korps van Brasschaat zou in het geval van een ramp er twee uur over doen om met gespecialiseerd materiaal in Brussel te geraken. Brussel had daarom aangedrongen op een overlegvergadering met federaal minister Jan Jambon (N-VA) maar die is daar nooit op ingegaan. Nadat de federale regering in juli toch groen licht gaf voor 2 koninklijke besluiten ter zake, dreigde Brussel met een belangenconflict.

Maar beide regeringen hebben nu afgesproken dat er een werkgroep zal worden opgericht die de gevolgen van de hervorming voor het Brussels gewest zal onderzoeken. In deze werkgroep zullen experts en vertegenwoordigers van beide regeringen zetelen. Tegen eind dit jaar moet de werkgroep klaar zijn met zijn rapport. Als daaruit blijkt dat Brussel op het vlak van veiligheid toch een groot nadeel ondervindt van de hervorming, zal er alsnog een belangenconflict ingediend worden.