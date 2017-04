In Laken is donderdagavond een jonge vrouw uit Vilvoorde om het leven gekomen toen ze met haar wagen in het kanaal belandde.

Rond 20u45 belandde de wagen ter hoogte van de Heembeekkaai in Laken in het kanaal. Het is nog niet duidelijk hoe dat gebeurd is. Een man slaagde erin de vrouw uit het water te bevrijden. Beiden werden ze met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis overgebracht. Maar daar is de vrouw later aan haar verwondingen overleden.