Vzw 'de Rand' viert 20ste verjaardag met een boek

Om een dam op te werpen tegen de verfransing van de Rand werd 20 jaar geleden vzw 'de Rand' opgericht. Aanvankelijk beperkte de rol van de vzw zich tot het uitbaten van een aantal cultuurcentra in de faciliteitengemeenten. 20 jaar later werd het takenpakket van de vzw gevoelig uitgebreid. Zo is er nu ook aandacht voor alle gemeenten die grenzen aan Brussel. Daar worden de inwoners onder meer uitgebreid door de vzw geïnformeerd (RandKrant en gemeenschapskranten). Voorts worden ze door de vzw ook aangemoedigd om Nederlands te leren. Sinds 2013 organiseert de vzw ook het Gordelfestival.

Koppelteken voor een regio

Die lange weg wordt uitgebreid besproken in het boek ’20 jaar de Rand. Koppelteken voor een regio’. Hiervoor interviewde Tina Deneyer in totaal 74 mensen. Niet alleen huidige en vroegere werknemers van vzw ‘de Rand’ maar ook mensen die op een intensieve manier met de vzw hebben samengewerkt. “Het boek beperkt zich trouwens niet tot de voorbije 20 jaar maar gaat ook verder terug in de tijd. De eerste taalkwesties dateren al van veel langer geleden. Maar die context is wel belangrijk om te begrijpen vanwaar ‘de Rand’ komt en doet wat het doet”, aldus Deneyer.

Van verfransing naar ontnederlandsing

Maar ook sinds de geboorte van vzw 'de Rand' is er aardig wat veranderd. “20 jaar geleden was er vooral sprake van verfransing. Die term heeft plaats gemaakt voor ontnederlandsing”, aldus algemeen directeur Eddy Frans in de Randkrant. Want naast Franstaligen zijn er ook tal van andere culturen die vandaag zich in de Rand komen vestigen. “En ook op politiek vlak is er aardig wat veranderd. In het begin stond de splitsing van ‘Brussel-Halle-Vilvoorde’ bovenaan de politieke agenda. Nu gaat er meer aandacht naar het samenleven, wat een goede zaak is”, aldus Eddy Frans. Dat harmoniserende discours is ook de rode draad in 20 jaar vzw 'de Rand'. Met succes trouwens. “Anderstaligen willen vandaag Nederlands leren, niet omdat het moet. Wel omdat ze dit een meerwaarde vinden”, aldus Deneyer.

'We moeten creatief blijven'

Het werk voor vzw 'de Rand' zit er zeker nog niet op. “Onze projecten van tien of viiftien jaar geleden liggen nu vaak aan de basis van wat gemeentebesturen vandaag doen rond integratie en inburgering. Onze werking is bijzonder gediversifieerd, maar er blijft nog veel te doen. We moeten creatief blijven en de vinger aan de pols houden”, besluit algemeen directeur Eddy Frans.

Het boek ’20 jaar 'de Rand'. Koppelteken voor een regio’ wordt zaterdag voorgesteld tijdens een symposium van vzw 'de Rand’ in Wezembeek-Oppem en is binnenkort ook verkrijgbaar in de verschillende gemeenschapscentra van vzw ‘de Rand’. (Foto : Filip Claessens)