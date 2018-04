Even na zes uur vanmorgen miste een bestuurder zijn bocht aan het gemeentehuis in Merchtem-centrum. De wagen reed in het uitstalraam van de Standaard Boekhandel.

De man bleek verstrooid te zijn en had volgens de eerste vaststellingen niet gedronken.

Uitbater Jacky Hermans van Standaard Boekhandel Merchtem: "Het was wel schrikken, maar het is een ongeval. Het glas werd opgeruimd, de etalage afgeschermd en de winkel kon gewoon openen. De politie vulde samen met de bestuurder de verzekeringspapieren in. Er vielen geen gewonden. De winkel was ook nog niet open op dat moment."