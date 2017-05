Op de Brusselse buitenring ter hoogte van Zaventem is vanmiddag een auto uitgebrand.

De bestuurder van de wagen merkte dat er iets niet pluis was en kon zich tijdig op de pechstrook parkeren. Bij aankomst van de hulpdiensten stond het voertuig in lichterlaaie. De auto brandde helemaal uit. De oorzaak is wellicht een technisch defect. (foto Timo Collier en Kris Philips)