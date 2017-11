Wemmelse Darya Safai gehuldigd als vredesvrouw

De Iraans-Belgische vrouwenrechtenactiviste Darya Safai (42) is in de Wemmelse bib tijdens de vernissage van de fotoexpo 'Een vrouwenhuis in Afghanistan' gehuldigd als vredesvrouw. Eerder werd ze ook al in de Belgische Senaat gehuldigd.

Darya Safai (42) uit Wemmel is door het gemeentebestuur als vredesvrouw gehuldigd tijdens de opening van de tentoonstelling 'Een vrouwenhuis in Afghanistan' in de bibliotheek afgelopen zaterdag. Darya: "We zijn hier om het einde van WO I te gedenken. Dat is iets zeer belangrijk, want vrede is zeer kostbaar. We moeten de mooie momenten van de vrede blijven koesteren en herinneren."

Darya groeide op in Iran en maakte de zevenjarige bloedige oorlog mee tussen Iran en Irak. 'Ik herinner me de loeiende sirenes die verwittigden voor inslaande bommen. Dan moesten we zeer snel onder de trap gaan schuilen. Ik zag veel angst. Mensen die hun dierbare verloren. Het mooiste moment was dan ook de dag van de wapenstilstand, toen Saddam Hoessein en Khomeini het akkoord om de wapens te laten zwijgen, ondertekenden."

Darya was laatstejaarsstudente tandheelkunde aan de universiteit van Teheran in 1999, toen ze na haar deelname aan een studentenmanifestatie, die tot een grote protestbeweging leidde, gearresteerd werd en in de gevangenis belandde. Nadat ze voorlopig op borgtocht werd vrijgelaten, in afwachting van haar proces, vluchtte ze samen met haar man Saeed Bashirtash, één van de leiders van de protestbeweging, naar Turkije en daarna naar België. "Ik werd bij verstek veroordeeld door de revolutionaire rechtbank van de Islamitische Republiek Iran tot een gevangenisstraf van 2 jaar", gaat ze verder. "Ik behaalde mijn diploma tandheelkunde in België opnieuw en daarna richtte ik samen met mijn man tandheelkundige klinieken op in Brussel en Antwerpen. Ik richtte de actiegroep op om te strijden tegen het stadionverbod voor Iraanse vrouwen."

Darya schreef ook een boek en maakte indruk door haar optreden voor vrouwen- en mensenrechten. Ze kreeg eretitel van 'Vredesvrouw', onder andere door haar betrokkenheid van vrouwen in het vredesproces dat gesteund wordt door de VN-veiligheidheidsraad. Ze is gehuldigd in de Belgische Senaat door de Vrouwenraad, kreeg de Ebbenhouten Spoor, een erkeniing die N-VA elk jaar uitreikt aan een verdienstelijke nieuwe Vlaming en nu is ze door het gemeentebestuur in Wemmel gehuldigd.

"In de bib loopt ook een fototentoonstelling over 'Een vrouwenhuis in Afghanistan'", zegt schepen van de bib Monique Vanderstraeten. "Dat is een perfecte aanvulling op dit thema. Tijdens die expo die nog tot 4 december loopt, verkopen we ook zaad van witte klaprozen, verpakt in geborduurde zakjes die vrouwen in het vrouwenhuis in Istalif gemaakt hebben. De opbrengst gaat naar het vrouwenhuis."

Foto-expo 'Een vrouwenhuis in Afghanistan' nog tot 4 december in de bib in Wemmel.