Wereldrecord barbecueën verbeterd in Oetingen

Oetingen en wereldrecords, het is de perfecte match. 25 jaar nadat Fred Bouquiaux het wereldrecord tafelvoetbal verbeterde, heeft zoon Björn samen met partner in crime Jo Vinck het wereldrecord barbecueën met meer dan tien uur verpulverd. Dat record staat nu op 51 uur, 51 minuten en 51 seconden non-stop bakken.

Björn Bouquiaux: "Er zijn zeker moeilijke momenten geweest. Vooral tussen 4 en 7 uur ‘s nachts. Dan was er weinig volk in de tent, maar moe ben ik niet echt. Ik had vooral last van de schouders en de rug, maar een kinesitherapeut stond paraat om ons te masseren wanneer nodig. Een dokter controleerde regelmatig onze bloeddruk en suikerspiegel. Hij stond ons bij met raad en daad om de vermoeidheid te trotseren. En uiteraard heeft de immense opkomst ons geholpen. De steun was overweldigend, al heeft opgeven nooit in ons woordenboek gestaan."

Jo Vinck: "Dit is echt schitterend. Bedankt aan het team dat achter ons stond. Zij hebben ons drie dagen lang gezelschap gehouden, ingepraat wanneer nodig en ons bevoorraad met vlees, want dat mochten wij niet halen. Ik denk dat Björn en ik op drie dagen tijd toch zeker 2.500 stukken vlees gebakken hebben. Bijlange niet genoeg voor iedereen die is komen eten. Samen met de andere barbecues hebben we zeker 8.000 stukken vlees verkocht. Dit is een schitterend bedrag voor de goede doelen. Of ik intussen een favoriet vleesje heb? Dat moet dan toch de pens zijn. Die was het snelst gebakken."

Wist je dat?

* Elk uur mochten Björn en Jo 5 minuten pauze nemen. Ze mochten die 5 minuten ook opsparen, tot maximaal 30 minuten. Maar het duo heeft nooit langer dan 15 minuten gerust. Slapen mochten ze drie dagen lang niet.

* Omdat ze bijna drie dagen lang rechtop stonden, kwam een kinesitherapeut regelmatig de pijnlijke plekken masseren. Ook een dokter volgde het duo op de voet om te controleren of hun recordpoging verantwoord bleef. Drie dagen lang hebben ze vlees gebakken, maar daar mochten ze niet van eten. Enkel voedingssupplementen en energiegels waren toegelaten.

Het vorige record stond op naam van de Fielosoofen uit Turnhout. Zij bakten 41 uren en 3 minuten onafgebroken vlees en vis. Dat record hebben Björn Bouquiaux en Jo Vinck nu gebroken.Hieronder het aftellen naar het wereldrecord.