Werken herinrichting centrum Dilbeek uitgesteld

In Dilbeek worden de werken voor de herinrichting van het centrum, onderdeel van het zogenaamde masterplan, met 3 maanden uitgesteld. De start van die werken was normaal voorzien voor 20 november.

Het was de aannemer (Wegebo/Colas) die de gemeente Dilbeek vroeg of de werken niet konden worden uitgesteld. De aannemer zou te kampen hebben met personeelstekort. Dilbeek ging in op de vraag van de aannemer, maar stelde wel enkele voorwaarden.

Volgens bevoegd schepen van Openbare Werken Quaghebeur is één van die voorwaarden het respecteren van de afgesproken timing. De werken zouden dan in het voorjaar van 2019 moeten zijn afgerond. Wellicht starten de werken nu begin februari volgend jaar. De Spanjeberg en de Kasteelstraat zouden in een eerste fase worden aangepakt. Na de zomervakantie is dan de Verheydestraat, de centrale winkelstraat in het centrum van de gemeente, aan de beurt.

Het voordeel voor de inwoners is dat de werken nu in een kortere tijdsspanne zouden worden voltooid dan oorspronkelijk voorzien.