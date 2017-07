Werken Ring Brussel (R0) tussen Tervuren en Sint-Stevens-Woluwe dit weekend voltooid

Buitenring zondag open

Het Agentschap Wegen en Verkeer startte op maandag 19 juni met de onderhoudswerken aan de buitenring tussen Tervuren en Sint-Stevens-Woluwe. Die werken zitten in een finale fase. Tot en met zaterdagnacht moet het verkeer op de buitenring nog over twee rijstroken. De tijdelijke barrières op de buitenring worden in de nacht van zaterdag op zondag weggenomen. Zondagochtend is de buitenring dus opnieuw volledig opengesteld voor het verkeer.

Binnenring vrijdagochtend al open

Ook de werken aan de binnenring zijn zo goed als klaar. In de nacht van donderdag op vrijdag neemt Wegen en Verkeer de signalisatie weg en wordt de binnenring vervolgens opengesteld. Het einde van de werken is dan in zicht.



Snelheidscontroles

Ook al zijn de werken bijna beëindigd, toch vraagt Wegen en Verkeer aan bestuurders om te blijven rekening houden met de snelheidsbeperkingen die aangegeven zijn in de werfzone. Ook tijdens deze laatste dagen zullen er nog snelheidscontroles worden uitgevoerd.