Weyts investeert 20 miljoen euro in fietsinfrastructuur in Halle, Leeuw en Affligem

Minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) gaat de volgende jaren zo’n 20 miljoen euro investeren in nieuwe fietsinfrastructuur in onze regio. Dat maakte hij vanmorgen bekend tijdens de voorstelling van zijn fietsinvesteringsplan voor de volgende jaren.

De volgende drie jaar investeert Vlaanderen zo’n 300 miljoen euro in de aanleg van nieuwe fietspaden. In totaal gaat het om zo’n 200 tracés, goed voor 830 kilometer fietspad langs de gewestwegen. Met deze recordinvestering wil minister Weyts iedereen aanmoedigen om vaker de auto te ruilen voor de fiets. Maar dan moet ook er natuurlijk een degelijke fietsinfrastructuur aanwezig zijn. Uit een analyse van de fietspaden langs de gewestwegen blijkt immers dat slechts 63,5% van de opgemeten fietspaden ‘uitstekend’ of ‘behoorlijk’ scoort op de comfortparameter. Daarom wil de Vlaamse overheid nu een inhaalbeweging uitvoeren. “Vlaanderen is nu al een fietsland in het weekend, maar nog niet tijdens de werkweek”, zegt minister Weyts. “Ik wil pendelaars de mogelijkheden geven om ook van maandag tot vrijdag voor de fiets te kiezen”, aldus de minister. Zo’n 20 miljoen euro uit het fietsinvesteringsplan zal geïnvesteerd worden in projecten in onze regio. Een overzicht.

Gemeente Locatie Project Bedrag Affligem A10 Herbouwen brug Lombeekstraat € 1.950.000 Asse N9 Structureel onderhoud van de rijweg, wegvak Langestraat – Vaal € 1.549.800 Beersel N231 Heraanleg N231 van Vastiau tot Zavelberg (incl vernieuwen riolering) € 1.000.000 Galmaarden N272 Tollembeek – Galmaarden: structureel € 625.000 Halle Kanaal Brussel-Charleroi Zuidbrug: boogbrug kanaal + spoorwegbrug € 3.776.000 Halle, Beersel, Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos Kanaalroute Zuid Optimalisatie jaagpaden € 1.151.290 Herne N285 Structureel onderhoud van rijweg en fietspad € 1.505.000 Sint-Pieters-Leeuw N6 Doortocht Sint-Pieters-Leeuw € 6.460.000 Steenokkerzeel N21 Aanleg fietstunnel € 1.000.000 Vilvoorde N260 Dubbele fietsoversteek wegwerken € 450.000 Zemst N1 Aanleg fietspaden op N1 op de brug over E19 € 240.000 Opwijk N47 Heraanleg rijweg, fietspad en fietstunnel € 200.000 € 19.907.090

Het investeringsbedrag is belachelijk, reageert de Fietsersbond

De Fietsersbond is echter niet onder de indruk van het fietsinvesteringsplan van minister Weyts. “In vergelijking met andere mobiliteitsinvesteringen, is dit bedrag belachelijk. Om de Vlaming ook echt op de fiets te krijgen zou de de Vlaamse regering jaarlijks 900 miljoen moeten investeren in nieuwe fietsprojecten en structureel onderhoud van bestaande infrastructuur”, reageert de Fietserbond.