Zemstse onthaalouders gaan ook kinderen met beperking opvangen

In Zemst starten zeven onthaalouders met de opvang van kinderen met een beperking omdat ze vinden dat elk kind daar recht op heeft. En de nood is hoog. Het enige kinderdagverblijf in de gemeente dat kinderen met een beperking opvangt, kampt met lange wachtlijsten. Het OCMW van Zemst steunt het initiatief van de onthaalouders ten volle.

De lieverdjes op de foto, aan het spelen bij onthaalouder Lena in Eppegem, krijgen binnenkort nog extra speelkameraadjes. Zeven Zemstse onthaalouders starten met de opvang van kinderen met een beperking.

Zemst heeft geen gemeentelijke kinderdagverblijven maar kiest voor samenwerking met onthaalouders omwille van het familiale karakter van de opvang. Van de 24 onthaalouders in Zemst hebben er tot nu toe zeven besloten om ook kinderen op te vangen met een mentale of fysieke beperking. Lena Da Silva uit Eppegemis is één van hen. De onthaalouders willen iets doen aan het acute opvang tekort. Een plaatsje vinden voor je kind is sowieso al geen evidentie en al helemaal niet als het met een beperking kampt.

De onthaalouders moeten geen grote infrastructuurwerken doen of lange opleidingen volgen om hun nieuwe gastjes te ontvangen. Het OCMW biedt hen wel de mogelijkheid om een stage te volgen bij Villa Clementina in Eppegem: een zelfstandig kinderdagverblijf dat al jaren kinderen opvangt mét en zonder een beperking. Het OCMW van Zemst is opgetogen over het initiatief van de onthaalouders, volgens de voorzitter vervullen ze een pioniersrol.