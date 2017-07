Zilver voor Simon Debognies (Halle) op 5.000 meter in Polen

Het is al de tweede keer dat Simon Debognies een zilveren medaille behaald op de Europese kampioenschappen. De vorige keer was dat in 2015, bij de junioren. De wedstrjd in Polen werd gewonnen door de Italiaan Crippa, die onze landgenoot in de laatste meters nog voorbijliep.

Vorge maand, tijdens de Flanders Cup in het provinciaal domein van Huizingen, verbeterde SImon Debognies nog zijn persoonlijk record op de 3.000 meter. HIj liep toen een tijd van 7'51"26, waarmee hij op een zucht van het Belgisch record strandde.