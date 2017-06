Halle baadde gisteren in een zomers carnavalsfeertje tijdens de ‘Foute Nacht’ van de carnavalsgroep ‘De Mannen van de Met’.

Voor de sfeer zorgden onder meer Sergio, Yves Segers, Bart Kaëll en Get Ready die opnieuw in hun originele bezetting op het podium van CC Het Vondel stonden. Maar de grootste ambiancemakers kwamen wel uit Nederland. Zo lieten Jettie Pallettie en De Snollebollekes de binnenstad helemaal daveren alsof het Halle Carnaval was.