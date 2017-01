Zware ochtendspits naar en in Brussel door gesloten Rogiertunnel

De ochtendspits naar en in Brussel verliep zeer moeizaam. Dat was het gevolg van onder meer een brand in de Rogiertunnel. Die was voor het verkeer in beide richtingen afgesloten. Ook op de Ring rond Brussel gebeurden er verschillende ongevallen.

In de Rogiertunnel was een brand ontstaan in een technisch lokaal. De brandweer was snel ter plaatse en had het vuur snel onder controle. Maar door de brand was er geen stroom in de Rogiertunnel waardoor die volledig afgesloten werd. En dat veroorzaakte heel wat hinder bovengronds vanuit Koekelberg en Groot-Bijgaarden. Ook in de Leopold II-tunnel liep het verkeer helemaal vast. Omdat teveel automobilisten in de tunnel rechtsomkeer maakten werd de Leopold II-tunnel in de richting Zuid afgesloten. Nadien werd de tunnel opnieuw geopend maar intussen werd hij opnieuw gesloten omdat teveel mensen zich opnieuw draaien in de tunnel wat trouwens zeer gevaarlijk is. Het is nog niet duidelijk wanneer de Rogiertunnel opnieuw geopend zal worden.

Ook op de Ring was er moeizaam verkeer door een ongeval ter hoogte van Zellik. Daar was de middenrijstrook een tijdlang versperd op de binnenring. Dat ongeval is intussen afgehandeld. Ook op de binnenring in Huizingen gebeurde vanmorgen rond 6u een ongeval waarbij 5 personenwagens betrokken waren.

In #Brussel is de Leopold II-tunnel richting Zuid weer open. De Rogiertunnel is nog altijd dicht en daardoor blijft het er filerijden. — Hajo Beeckman (@hajobeeckman) January 9, 2017

#R0 Ongeval afgehandeld op de binnenring thv Zellik. — Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) January 9, 2017

De alternatieve routes vanuit Groot-Bijgaarden naar het centrum van #Brussel, zoals via Dilbeek en Laken, zijn ondertussen ook verzadigd. — Hajo Beeckman (@hajobeeckman) January 9, 2017