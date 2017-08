410 inschrijvingen voor tennis- en padeltoernooi in Merchtem

Het allereerste zomertornooi van Thermae Sports in Merchtem telt maar liefst 410 inschrijvingen. Een getal dat in grote mate te danken is aan het padeltornooi, de nieuwste hype in tennisland.

3 jaar geleden nam Thermae Sports de voormalige Velocityfitness in Merchtem over. Er werd zwaar geïnvesteerd in de tennissport. De club telt intussen 12 velden: 6 binnen- en 6 buitenvelden. Maar naast de accommodatie is er ook nog de padel-sport die heel wat tennisliefhebbers naar Merchtem lokt. Padel is een kruising tussen tennis en squash en is momenteel een van de snelst groeiende sporten in Vlaanderen. Thermae Sports heeft daarom ook geïnvesteerd in 3 padelterreinen. Net zoals bij tennis is het de bedoeling de bal over het net te spelen maar die mag voor het terugslaan wel de wand raken. Voorwaarde is wel dat de bal eerst op de grond heeft gebotst. Dit zorgt voor langere rally’s en meer spelplezier.